108 сайгаков утонули в реке Актюбинской области

Как сообщает «Диапазон», трупы утонувших животных найдены в реке Кайракты в Айтекебийском районе. Очевидец снял видео, которое опубликовано в соцсетях.
На место выехали специалисты ответственных госорганов.
Гибель сайгаков произошла
В этом месте проходило около 10 тыс. сайгаков, они пришли туда на водопой. С одной стороны реки Кайракты — обрыв и густой камыш. Мы полагаем, что при переходе сайгаки затоптали друг друга. Экологи и ветеринары взяли пробы воды. На месте работали 22 человека и 8 единиц техники.
По его словам, в Актюбинской области насчитывается около 300 тыс. сайгаков. Они живут в иргизском резервате и сейчас мигрируют в Улытаускую, Костанайскую и Кызылординскую области.