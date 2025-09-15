Ричмонд
108 сайгаков утонули в реке Актюбинской области

Более 100 сайгаков утонули в Актюбинской области.

Источник: shutterstock

Как сообщает «Диапазон», трупы утонувших животных найдены в реке Кайракты в Айтекебийском районе. Очевидец снял видео, которое опубликовано в соцсетях.

На место выехали специалисты ответственных госорганов.

Гибель сайгаков произошла 13—15 сентября. Погибло 108 животных, из них 60 — самки. Их трупы вытащили из воды и захоронили.

В этом месте проходило около 10 тыс. сайгаков, они пришли туда на водопой. С одной стороны реки Кайракты — обрыв и густой камыш. Мы полагаем, что при переходе сайгаки затоптали друг друга. Экологи и ветеринары взяли пробы воды. На месте работали 22 человека и 8 единиц техники.

рассказал глава территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерей Ауелбаев

По его словам, в Актюбинской области насчитывается около 300 тыс. сайгаков. Они живут в иргизском резервате и сейчас мигрируют в Улытаускую, Костанайскую и Кызылординскую области.