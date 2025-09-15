Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе столкнулись два автомобиля: Таксист и два его пассажира оказались в больнице

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 сентября на Хынчештском шоссе в Кишиневе серьезная авария с участием такси.

В результате столкновения Лэнд Ровера и Форда пострадало трое человек, а автомобили были серьезно повреждены.

ДТП произошло около 09:30 на перекрёстке Мунчештской и Бэчиоий Ной на Ботанике.

Трое пострадавших — 50-летний водитель Форда и двое его пассажиров — были доставлены в больницу, сообщила пресс-секретарь полиции Светлана Скрипник.

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Если бы не Россия, ПАС не с чем было бы идти на выборы в Молдове: Достижений нет, поэтому главный пункт агитации — старые страшилки.

Депутат ПАС Дойна Герман в очередной раз выглядела глупо, зачитав партийную методичку (далее…).

Только кандидаты ПАС могут прийти с предвыборной агитацией на руины собственноручных разрушений: В Молдове правящая партия призывает голосовать за них нищих пенсионеров, «сепаратистов» и всех, кого за 4 года унизили и обманули.

Есть стойкое ощущение, что предвыборная кампании ПАС строится на лицемерии и лжи не случайно, а намеренно (далее…).

Адвокат Плахотнюка заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха: Что затеяли власти Молдовы перед выборами.

Лучиан Рогак сообщил, что, согласно источникам в Министерстве юстиции Греции, Кишинёв якобы планирует изменить дату процедуры, но публично продолжает настаивать на 25 сентября (далее…).