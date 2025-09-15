В Кишиневе столкнулись два автомобиля: Таксист и два его пассажира оказались в больнице

Утром 15 сентября на Хынчештском шоссе в Кишиневе серьезная авария с участием такси.
В результате столкновения Лэнд Ровера и Форда пострадало трое человек, а автомобили были серьезно повреждены.
ДТП произошло около 09:30 на перекрёстке Мунчештской и Бэчиоий Ной на Ботанике.
Трое пострадавших — 50-летний водитель Форда и двое его пассажиров — были доставлены в больницу, сообщила пресс-секретарь полиции Светлана Скрипник.
Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
