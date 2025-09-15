Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозы, избиения и убийство: Бастрыкин поручил доложить о подростковой банде из Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о банде подростков-преступников из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о банде подростков-преступников из Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По данным Следкома, в селе Юмагузино группа несовершеннолетних похитила и избила 17-летнего мальчика, убила мужчину, неоднократно нападала на других местных жителей, угрожала потерпевшим и свидетелям по заведенным против подростков уголовным делам.

— Люди напуганы и боятся сообщать в правоохранительные органы о преступлениях, совершаемых подростками, — сообщает СК.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По инциденту с 17-летним парнем заведены дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Похищение человека».

Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.