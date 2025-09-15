Угрозы, избиения и убийство: Бастрыкин поручил доложить о подростковой банде из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о банде подростков-преступников из Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По данным Следкома, в селе Юмагузино группа несовершеннолетних похитила и избила 17-летнего мальчика, убила мужчину, неоднократно нападала на других местных жителей, угрожала потерпевшим и свидетелям по заведенным против подростков уголовным делам.
— Люди напуганы и боятся сообщать в правоохранительные органы о преступлениях, совершаемых подростками, — сообщает СК.
По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По инциденту с 17-летним парнем заведены дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Похищение человека».
Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.
