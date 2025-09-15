В Новосибирске арестовали женщину, ругавшуюся на избирательном участке

НОВОСИБИРСК, 15 сен — РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска назначил двое суток административного ареста женщине, которая пришла на избирательный участок с признаками опьянения и нецензурно ругалась, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
«В судебном заседании установлено, что 14 сентября 2025 года в 17.30 Коробицина находилась около избирательного участка № 1658, расположенного в помещении лицея № 176 дома 20/2 по улице Новогодняя. Женщина громко ругалась, употребляя в присутствии граждан ненормативную лексику. На неоднократные замечания не реагировала, таким образом нарушила общественный порядок», — говорится в сообщении.
В судебном заседании свидетель рассказала, что женщина, находясь в помещении лицея № 176 с явными признаками опьянения, выражалась нецензурной бранью. Это подтвердили и дежурившие на участке сотрудники полиции. На исследованной судом видеозаписи женщина во дворе лицея передвигается шатающейся походкой, громко ругается, в том числе в присутствии детей.
«Суд назначил Коробицыной Н. Н. наказание в виде двух суток административного ареста. Постановление ее вступило в силу», — сообщили в пресс-службе.
После исследования видеозаписи правонарушительница подтвердила достоверность видеозаписи, а также то, что она ругалась на улице. Но настаивала на прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения.
В пресс-службе добавили, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах.