В Новосибирске арестовали женщину, ругавшуюся на избирательном участке

В судебном заседании свидетель рассказала, что женщина, находясь в помещении лицея № 176 с явными признаками опьянения, выражалась нецензурной бранью. Это подтвердили и дежурившие на участке сотрудники полиции. На исследованной судом видеозаписи женщина во дворе лицея передвигается шатающейся походкой, громко ругается, в том числе в присутствии детей.