В Атырауской области 5 ОПГ выводили средства из ЕНПФ якобы на лечение зубов — АФМ

АЛМАТЫ, 15 сен — Sputnik. В Атырауской области разоблачены 5 преступных групп, которые вывели 200 млрд тенге ($370 млн) пенсионных из ЕНПФ якобы на лечение зубов, сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.

Источник: Sputnik.kz

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

говорится в сообщении

За оформление фиктивной документации подозреваемые брали свою «комиссию» — от 10% до 20%. Всего выведено свыше 200 млрд тенге.

На полученные деньги организаторы схем купили 15 элитных авто (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также помещения, квартиры и участки.

На данный момент провели 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

В ходе расследования «будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем». Люди, получившие свои пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования, говорят в агентстве.