В Атырауской области 5 ОПГ выводили средства из ЕНПФ якобы на лечение зубов — АФМ

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.