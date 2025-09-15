В Атырауской области 5 ОПГ выводили средства из ЕНПФ якобы на лечение зубов — АФМ

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.
За оформление фиктивной документации подозреваемые брали свою «комиссию» — от 10% до 20%. Всего выведено свыше 200 млрд тенге.
На полученные деньги организаторы схем купили 15 элитных авто (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также помещения, квартиры и участки.
На данный момент провели 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
В ходе расследования «будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем». Люди, получившие свои пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования, говорят в агентстве.