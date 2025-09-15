В Ростовской области у бизнесмена нашли партию незаконного алкоголя и табака

На нарушении закона поймали 51-летнего мужчину. По данным следствия, он приобрел, перевез и хранил с для последующей продажи немаркированные товары общей стоимостью более 6,2 млн рублей. Продукция хранилась в одном из торговых помещении в селе Чалтырь Мясниковского района.