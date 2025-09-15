Ричмонд
В Ростовской области у бизнесмена нашли партию незаконного алкоголя и табака

Житель Дона прятал незаконные алкоголь и табачные изделия на 6,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области хранил особо крупную партию нелегальных табачных изделий и алкоголя. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы, сообщают в Южной транспортной прокуратуре.

На нарушении закона поймали 51-летнего мужчину. По данным следствия, он приобрел, перевез и хранил с для последующей продажи немаркированные товары общей стоимостью более 6,2 млн рублей. Продукция хранилась в одном из торговых помещении в селе Чалтырь Мясниковского района.

Материалы следствия с обвинительным заключением уже направили в Мясниковский районный суд. Дело будет рассматриваться в рамках статьи «Приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере» (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

