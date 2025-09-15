В Прикамье осудят группу из 8 подростков, взломавших и ограбивших дом

Инцидент с участием детей и одного совершеннолетнего произошёл в Кунгурском округе. В декабре 2024 года шестеро из девяти друзей взломали дверь жилого дома и забрались в него, чтобы ограбить. После первого налёта владелица жилища лишилась 125 тысяч рублей. Через некоторое время юноши взяли ещё трёх приятелей и решили снова забраться в дом.