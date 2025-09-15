В Прикамье осудят группу из 8 подростков, взломавших и ограбивших дом

Группа из 8 подростков предстанет перед судом за взлом и ограбление жилого дома в Пермском крае, сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент с участием детей и одного совершеннолетнего произошёл в Кунгурском округе. В декабре 2024 года шестеро из девяти друзей взломали дверь жилого дома и забрались в него, чтобы ограбить. После первого налёта владелица жилища лишилась 125 тысяч рублей. Через некоторое время юноши взяли ещё трёх приятелей и решили снова забраться в дом.
Новая попытка совершить преступление не увенчалась успехом. Девять молодых людей пытались забраться в дом через окно, но попались на глаза родственникам домовладелицы. Тогда их удалось остановить.
В отношении подростков и их товарища было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище» и «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере».
15 сентября 2025 года СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что расследование было завершено, а собранные материалы были переданы для рассмотрения в суд. За время следствия обвиняемые возместили весь причинённый ущерб.