Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Витебском

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, вечером 7 сентября, находясь в апарт-отеле In2It на Витебском проспекте, фигурант на фоне «личных неприязненных отношений» нанес не менее 35 ударов ножом своей несовершеннолетней знакомой, в результате чего девушка скончалась. После совершения преступления обвиняемый предпринял попытки покончить жизнь самоубийством.