Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Витебском

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Жмаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, вечером 7 сентября, находясь в апарт-отеле In2It на Витебском проспекте, фигурант на фоне «личных неприязненных отношений» нанес не менее 35 ударов ножом своей несовершеннолетней знакомой, в результате чего девушка скончалась. После совершения преступления обвиняемый предпринял попытки покончить жизнь самоубийством.

Жмаеву предъявлено обвинение, свою вину он признал в полном объеме. Суд отправил его под стражу на срок до 14 ноября.