В Грузии задержан аферист из документального фильма Netflix

Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder» 2022 году. Согласно ему, Саймон Леваев завязывал контакты с женщинами в приложении для знакомств Tinder и представлялся им «алмазным принцем» — наследником олигарха российско-израильского происхождения. Завоевав их доверие, а с некоторыми и заведя романтические отношения, Леваев рассказывал жертвам, что его преследуют недоброжелатели, а из-за угрозы слежки он не может пользоваться собственными кредитными картами. В фильме приводятся рассказы троих женщин, которые стали его жертвами: он обманным путем получил от них более $800 тыс. По данным The Times of Israel, всего с 2017 по 2019 годы мошенник обогатился на $10 млн. Мужчину разыскивают в нескольких странах. При этом израильский суд постановил, что всем троим пострадавшим положено всего $34 тыс. компенсаций.