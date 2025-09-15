Ричмонд
В Грузии задержан аферист из документального фильма Netflix

В аэропорту Батуми задержан гражданин Израиля Саймон Леваев, известный по документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder». Информацию о произошедшем телеканалу «Рустави-2» подтвердили в МВД Грузии. Там уточнили, что мужчина объявлен в розыск по линии Интерпола.

Источник: РИА "Новости"

По данным The Jerusalem Post, 35-летний Леваев был задержан 14 сентября. Конкретные причины пока неизвестны. «Я разговаривал с ним… после задержания, но мы пока не понимаем причину. Он свободно передвигался по всему миру», — сказал изданию один из его адвокатов.

Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder» 2022 году. Согласно ему, Саймон Леваев завязывал контакты с женщинами в приложении для знакомств Tinder и представлялся им «алмазным принцем» — наследником олигарха российско-израильского происхождения. Завоевав их доверие, а с некоторыми и заведя романтические отношения, Леваев рассказывал жертвам, что его преследуют недоброжелатели, а из-за угрозы слежки он не может пользоваться собственными кредитными картами. В фильме приводятся рассказы троих женщин, которые стали его жертвами: он обманным путем получил от них более $800 тыс. По данным The Times of Israel, всего с 2017 по 2019 годы мошенник обогатился на $10 млн. Мужчину разыскивают в нескольких странах. При этом израильский суд постановил, что всем троим пострадавшим положено всего $34 тыс. компенсаций.