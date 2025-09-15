Около 400 кв. метров камыша тушат вблизи села и трассы в Ростовской области

15 сентября в Ростовской области вспыхнул новый ландшафтный пожар, на этот раз — в селе Кулешовка Азовского района. Тушение уже ведется, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Огонь распространился по камышу в районе улицы Береговой, площадь горения составляет 400 кв. метров. На месте происшествия задействовали 13 пожарных и четыре единицы техники.
— Угрозы населенному пункту нет, — подчеркнули в МЧС.
По данным Госавтоинспекции, из-за ландшафтного пожара временно перекрыли для проезда участок с 1 по 17 км трассы Ростов — Азов.
