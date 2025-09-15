Ричмонд
Около 400 кв. метров камыша тушат вблизи села и трассы в Ростовской области

Ландшафтный пожар, полыхающий около трассы Ростов — Азов, не угрожает селу Кулешовка.

Источник: Комсомольская правда

15 сентября в Ростовской области вспыхнул новый ландшафтный пожар, на этот раз — в селе Кулешовка Азовского района. Тушение уже ведется, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Огонь распространился по камышу в районе улицы Береговой, площадь горения составляет 400 кв. метров. На месте происшествия задействовали 13 пожарных и четыре единицы техники.

— Угрозы населенному пункту нет, — подчеркнули в МЧС.

По данным Госавтоинспекции, из-за ландшафтного пожара временно перекрыли для проезда участок с 1 по 17 км трассы Ростов — Азов.

