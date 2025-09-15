Ричмонд
К тушению пожара под Феодосией привлекут волонтеров

Волонтеры помогут тушить крупный пожар под Феодосией.

Источник: кадр видео «Крым 24»

Волонтеры примут участие в ликвидации лесного пожара неподалеку от феодосийского поселка Орджоникидзе. Об этом «Крым 24» сообщил начальник управления городского хозяйства и природопользования городской администрации Роман Карташов.

По его словам, городские власти активно участвуют в тушении возгорания.

«Очень важно для администрации как можно быстрее среагировать, так же, как и для МЧС, и остановить пожар», — отметил Карташов.

Руководитель управление отметил, что к тушению огня привлекут волонтеров.