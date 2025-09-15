20 лет за подрыв «Газели» с российскими военными получил украинский боксер

Украинский боксер Андрей Приходько из подразделения «Кракен» (запрещенная в РФ террористическая организация) приговорен к 20 годам лишения свободы. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в подрыве «Газели» с российскими военными в Белгородской области в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Приходько первые пять лет проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию строгого режима. Суд также обязал его выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Время, проведенное им под стражей, будет учтено в общий срок.
По данным обвинения, в конце мая 2023 года подразделение подсудимого вторглось в Белгородскую область с целью совершения террористических актов. Уже 6 июня на окраине приграничного села украинские диверсанты заметили «Газель» с российскими военными. Они обстреляли машину из ручного гранатомета. Российским военнослужащим удалось вовремя покинуть транспорт и избежать пострадавших.
30-летний уроженец Мариуполя до вступления в ряды ВСУ был успешным спортсменом. В его активе — победы на Кубке Украины по боксу и титул чемпиона мира по кикбоксингу. Его ранили и взяли в плен в начале июля 2023 года под Артемовском, когда он участвовал в наступлении из Часова Яра. В плену боксер сообщил, что пошел на службу после конфликта с тренером.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении теракта, незаконном обороте и контрабанде оружия, а также в незаконном пересечении госграницы. Ранее прокуратура требовала для него 25 лет лишения свободы.