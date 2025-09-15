20 лет за подрыв «Газели» с российскими военными получил украинский боксер

30-летний уроженец Мариуполя до вступления в ряды ВСУ был успешным спортсменом. В его активе — победы на Кубке Украины по боксу и титул чемпиона мира по кикбоксингу. Его ранили и взяли в плен в начале июля 2023 года под Артемовском, когда он участвовал в наступлении из Часова Яра. В плену боксер сообщил, что пошел на службу после конфликта с тренером.