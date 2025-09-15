Ричмонд
На Волге в Зеленодольском районе нашли тело мужчины после трагедии на катере

Поиски еще одного человека продолжаются.

Источник: МЧС Татарстана

Во время поисковых работ на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района водолазы извлекли катер «Velvette 20». Судно достали с глубины 17 метров и с расстояния 500 метров от берега. Внутри было найдено тело мужчины 1971 года рождения, который пропал 12 сентября. Тело передали сотрудникам полиции, сообщили в МЧС Татарстана.

Поиски второго мужчины, 1979 года рождения, продолжаются. Для обследования акватории планируется задействовать беспилотную авиасистему. В операции участвуют 22 человека и 11 единиц техники.

Напомним, под Казанью четыре человека утонули во время прогулки на катере. По предварительным данным на судне находилось больше пассажиров, чем разрешено. Также у них отсутствовали спасательные жилеты. Тела двоих утонувших были найдены сразу.