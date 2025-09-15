За полгода в Узбекистане за жестокое обращение с животными были наказаны 34 человека

Если посмотреть шире, то с 2020 по 2024 годы к административной ответственности по этой статье привлекли 397 человек — 363 оштрафованы, 34 отправлены под административный арест.
Статья 111 предусматривает наказание за умышленное причинение животным мучений или страданий. Наказание — штраф от 3 до 5 базовых расчётных величин (БРВ). Если же правонарушение совершено повторно в течение года после применения административного взыскания, либо в присутствии несовершеннолетнего, либо привело к гибели или увечью животных, наказание ужесточается: штраф от 5 до 10 БРВ или арест на срок до 15 суток.
Однако внимание привлекает другой факт. Верховный суд не сообщил ни одного случая применения статьи 202−1 Уголовного кодекса, которая предусматривает куда более серьёзное наказание. По этой статье можно получить штраф от 25 до 50 БРВ, обязательные общественные работы до 240 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 6 месяцев или даже лишение свободы на тот же срок.
Остаётся открытым вопрос: неужели за последние пять с лишним лет ни один из подобных случаев не был квалифицирован по статье 202−1? Или Верховный суд просто не вел соответствующую статистику? В любом случае данные показывают, что пока основное наказание для живодёров — это всего лишь штрафы и редкие короткие аресты, а не реальные меры, способные остановить жестокость по отношению к животным.
При этом общественность и активисты уже давно требуют пересмотреть законодательство о защите животных, особенно в части административного наказания, которое сегодня выходит слишком незначительным и неэффективным. В нижней палате парламента уже не первый год обсуждается закон «О защите животных от жестокого обращения», однако, когда он будет окончательно принят — до сих пор неясно. На недавней встрече с зоозащитниками депутаты сообщили, что доработка законопроекта должна быть завершена до декабря текущего года. Но будет ли…