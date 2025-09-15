За полгода в Узбекистане за жестокое обращение с животными были наказаны 34 человека

При этом общественность и активисты уже давно требуют пересмотреть законодательство о защите животных, особенно в части административного наказания, которое сегодня выходит слишком незначительным и неэффективным. В нижней палате парламента уже не первый год обсуждается закон «О защите животных от жестокого обращения», однако, когда он будет окончательно принят — до сих пор неясно. На недавней встрече с зоозащитниками депутаты сообщили, что доработка законопроекта должна быть завершена до декабря текущего года. Но будет ли…