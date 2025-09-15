Самокатчик сбил ребенка и скрылся в Алматы

По данному факту Управлением полиции Медеуского района незамедлительно начата проверка. Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.