ЧП на берегу реки: для спасения пострадавшей женщины в Уфе организовали настоящую операцию

В Уфе спасли женщину в микрорайоне Сипайлово. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
67-летняя женщина повредила ногу по дороге к паромной переправе и не смогла идти дальше сама. Ей на помощь вызвали спасателей.
Пострадавшую аккуратно транспортировали на носилках до катера, переправили через реку Уфа и передали бригаде скорой помощи.
