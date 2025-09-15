Охранник Петра Порошенко спровоцировал ДТП в Одессе и угрожал пострадавшей

В Одессе начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* спровоцировал серьезное ДТП. Он на черном внедорожнике JAC проехал на красный свет на пересечении улиц Еврейской и Караванского, что привело к столкновению с автомобилем Renault. В аварии, управлявшая второй машиной женщина получила серьезные травмы. По данным телеграм-канала SHOT, после инцидента представитель экс-президента не оказал ей помощь, а вместо этого угрожал.