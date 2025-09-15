Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранник Петра Порошенко спровоцировал ДТП в Одессе и угрожал пострадавшей

В Одессе начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко*, стал виновником серьезного ДТП. После аварии мужчина пытался замять произошедшее, сняв номера и угрожая пострадавшей.

Источник: AP 2024

В Одессе начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* спровоцировал серьезное ДТП. Он на черном внедорожнике JAC проехал на красный свет на пересечении улиц Еврейской и Караванского, что привело к столкновению с автомобилем Renault. В аварии, управлявшая второй машиной женщина получила серьезные травмы. По данным телеграм-канала SHOT, после инцидента представитель экс-президента не оказал ей помощь, а вместо этого угрожал.

По информации канала, после ДТП представитель Порошенко* немедленно снял государственные номера с обоих автомобилей и попытался «урегулировать вопрос» с пострадавшей. Однако женщина отказалась. В ответ он, как сообщается, стал ей угрожать. Отмечается, что сам Петр Порошенко* не принес каких-либо извинений и не предложил пострадавшей компенсацию.

Это не первый случай, когда с именем бывшего украинского лидера связывают дорожные аварии. В марте 2018 года кортеж Порошенко* сбил 87-летнего пенсионера в центре Киева. Примечательно, что позднее сам пострадавший признал свою вину, заявив, что переходил дорогу на красный свет.

* Внесен в список террористов и экстремистов.