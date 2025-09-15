Охранник Петра Порошенко спровоцировал ДТП в Одессе и угрожал пострадавшей

В Одессе начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* спровоцировал серьезное ДТП. Он на черном внедорожнике JAC проехал на красный свет на пересечении улиц Еврейской и Караванского, что привело к столкновению с автомобилем Renault. В аварии, управлявшая второй машиной женщина получила серьезные травмы. По данным телеграм-канала SHOT, после инцидента представитель экс-президента не оказал ей помощь, а вместо этого угрожал.
По информации канала, после ДТП представитель Порошенко* немедленно снял государственные номера с обоих автомобилей и попытался «урегулировать вопрос» с пострадавшей. Однако женщина отказалась. В ответ он, как сообщается, стал ей угрожать. Отмечается, что сам Петр Порошенко* не принес каких-либо извинений и не предложил пострадавшей компенсацию.
Это не первый случай, когда с именем бывшего украинского лидера связывают дорожные аварии. В марте 2018 года кортеж Порошенко* сбил 87-летнего пенсионера в центре Киева. Примечательно, что позднее сам пострадавший признал свою вину, заявив, что переходил дорогу на красный свет.
* Внесен в список террористов и экстремистов.