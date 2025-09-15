Ричмонд
Монтажник пострадал на стройке новой школы в Воронеже

Госинспекция труда расследует тяжелый несчастный случай.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Воронежской области начала расследование по факту тяжелого несчастного случая, произошедшего на строительной площадке школы на 2000 мест на улице Острогожской. Инцидент случился с работником подрядной организации. Об этом сообщили в ведомстве 15 сентября.

Пострадавшим оказался 41-летний монтажник, сотрудник ИП Крайцер Н. А., которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Как сообщил заместитель руководителя Гострудинспекции по Воронежской области Александр Бородихин, рабочий передвигался по монтируемому перекрытию и упал на нижний этаж. Повреждения оцениваются как тяжелые.

В настоящее время специалисты инспекции выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на предприятии. Расследование продолжается.