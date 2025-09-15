Монтажник пострадал на стройке новой школы в Воронеже

Государственная инспекция труда в Воронежской области начала расследование по факту тяжелого несчастного случая, произошедшего на строительной площадке школы на 2000 мест на улице Острогожской. Инцидент случился с работником подрядной организации. Об этом сообщили в ведомстве 15 сентября.