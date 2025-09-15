Пустил в ход кулаки в ответ на оскорбления: в Башкирии госпитализировали избитую сожителем девушку

В Мелеузовском районе Башкирии задержали ранее судимого 27-летнего парня, его подозревают в жестоком избиении своей сожительницы. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Молодой человек был в гостях у своего товарища. Мужчины распивали спиртное, и в какой-то момент за подозреваемым пришла девушка и увела его домой. По пути она оскорбляла парня, из-за чего он несколько раз ударил ее в живот.
Пара добралась до дома, но на следующий день девушке пришлось обратиться за помощью к врачам. Бригада скорой помощи, госпитализировавшая 27-летнюю женщину с тупой травмой живота, сообщила о случившемся в полицию.
Молодой человек дал признательные показания. По статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на него завели уголовное дело.
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщает МВД.
