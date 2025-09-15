Жителя Ростовской области осудили за публичные призывы к экстремизму

Нарушение закона раскрыли и пресекли представители УФСБ России по ЮВО. Дело рассматривалось в Шахтинском городском суде (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Мужчина получил два года лишения свободы. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов и групп в соцсетях. Приговор вступил в силу.