Жителя Ростовской области осудили за публичные призывы к экстремизму

На Дону мужчина получил срок за комментарий в Интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителя Шахт осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, шахтинец оставил в одной из групп социальной сети комментарий, содержащий призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.

Нарушение закона раскрыли и пресекли представители УФСБ России по ЮВО. Дело рассматривалось в Шахтинском городском суде (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Мужчина получил два года лишения свободы. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов и групп в соцсетях. Приговор вступил в силу.

