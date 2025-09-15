В микрорайоне Суворовском Ростова вспыхнула трава, горит 2 тысячи кв. метров

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону днем 15 сентября разгорелся ландшафтный пожар. К этому моменту он локализован, информируют в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Вызов к пожарным поступил в 15:30, примерно в это время загорелась сухая растительность в районе Сосновой, 25. В 16:15 огонь, охвативший 2 тысячи кв. метров, был локализован.
Ликвидацию возгорания еще не объявляли. На месте происшествия от МЧС работают 16 человек, используется четыре единицы техники.
Добавим, еще один ландшафтный пожар сегодня вновь вспыхнул вблизи трассы в селе Кулешовка. Дорогу после этого перекрыли.
