В Ростове предпринимателя заподозрили в уклонении от налогов на 67 млн рублей

Одного из предпринимателей в Ростове-на-Дону будут судить в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов на 67 млн рублей. Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
Уголовное дело завели в отношении руководителя коммерческой организации, действующей в сфере грузоперевозок.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год бизнесмен создал схему «дробления бизнеса», с использованием подконтрольной фирмы и фиктивных документов. Эта махинация позволила незаконно применять льготный налоговый режим. В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов.
Кроме этого, по информации СК, мужчина занимался незаконным оборотом платежных средств. Через подконтрольные организации с помощью фальшивых платежных поручений было переведено свыше 179 млн рублей, эти деньги получили недобросовестные контрагенты.
После задержания на имущество подозреваемого был наложен арест на сумму более 11,5 млн рублей. Также он добровольно погасил часть ущерба в 12,9 млн рублей.
Обвинения были предъявлены по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Материалы следствия передали в суд.
