Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Суворовском Ростова ликвидировали открытое горение

В Суворовском Ростова-на-Дону потушили открытое горение, ведется проливка территории.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение сухой растительности. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

— В 16:25 объявили ликвидацию открытого горения, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ландшафтный пожар разгорелся в районе здания № 25 на улице Сосновой. Вызов в экстренную службу поступил в 15:30, в 16:15 пламя смогли локализовать на площади в 2 тысячи кв. метров.

Известно, что от МЧС на месте работают 16 человек, используется четыре единицы техники.

Подпишись на нас в Telegram.