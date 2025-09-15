В микрорайоне Суворовском Ростова ликвидировали открытое горение

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение сухой растительности. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.
— В 16:25 объявили ликвидацию открытого горения, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ландшафтный пожар разгорелся в районе здания № 25 на улице Сосновой. Вызов в экстренную службу поступил в 15:30, в 16:15 пламя смогли локализовать на площади в 2 тысячи кв. метров.
Известно, что от МЧС на месте работают 16 человек, используется четыре единицы техники.
