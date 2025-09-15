Ричмонд
МВД Беларуси предупредило о новом виде мошенничества с банковскими картами

В МВД предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел предупредили белорусов о новой схеме, которой стали пользоваться мошенники. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале правоохранительного ведомства.

Как сообщается, в Минске уже зарегистрировано несколько случаев, когда владельцы банковских карт неумышленно становятся так называемыми дропами. Через их счета злоумышленники переводят деньги, похищенные у других граждан.

Происходит это, когда граждане пользуются неофициальной платежной системой, рекламируемой в соцсетях.

В частности, данный сайт предлагает осуществить переводы без комиссий, однако на фактически не отправляет деньги адресату, а просто информирует его о якобы произошедшей ошибке.

Для того, чтобы вернуть средства «служба поддержки» предлагает оформить дополнительную банковскую карту. Доверчивые граждане соглашаются на это, чтобы вернуть свои деньги.

В конечном счете, мошенники получают реквизиты новой пластиковой карточки, начинают использовать ее для вывода денег, которые ранее были похищены у других граждан по иным схемам обмана.

В МВД порекомендовали белорусам быть бдительными, а при обнаружении необычных зачислений или списаний с карточки следует незамедлительно обращаться в милицию.

