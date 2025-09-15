Ричмонд
Купаются в шторм и пьяными: в МЧС рассказали, сколько людей утонуло летом в Калининградской области

Среди погибших двое детей.

Источник: Клопс.ru

За лето в Калининградской области утонули 13 человек. Об этом «Клопс» сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, число жертв на 40% меньше, чем за такой же период прошлого года. Среди погибших двое детей.

На 44 действующих пляжах работало более 220 спасателей. Среди самых частых причин происшествий на воде:

купание в неприспособленных местах и на необорудованных пляжах, алкоголь, купание в штормовую погоду, ненадлежащий контроль за детьми, игнорирование запрещающих флагов на пляже.

В ГУ МЧС добавили, что с 1 июня по 31 августа было составлено 14 административных протоколов за купание в запрещённых местах. Это на 41% меньше, чем в прошлом году.

11 августа под Балтийском погиб писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов. Как сообщили в СКР, он отдыхал на побережье вместе с женой и пошёл в море на необорудованном пляже, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Этим же утром, 11 августа, в Зеленоградске погибла 34-летняя калининградка.