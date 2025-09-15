Купаются в шторм и пьяными: в МЧС рассказали, сколько людей утонуло летом в Калининградской области

11 августа под Балтийском погиб писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов. Как сообщили в СКР, он отдыхал на побережье вместе с женой и пошёл в море на необорудованном пляже, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Этим же утром, 11 августа, в Зеленоградске погибла 34-летняя калининградка.