Воровство и поножовщина: 17-летние уфимцы предстанут перед судом за серию преступлений

17-летних уфимцев осудят за воровство и поножовщину.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось расследование уголовного дела против двух 17-летних жителей Уфы, обвиняемых в совершении серии преступлений. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомства, в минувшем марте оба фигуранта пытались похитить товары из гипермаркета в Октябрьском районе Уфы. Они спрятали в рюкзак продукты и газовые баллоны для зажигалок, но были задержаны службой охраны при попытке выноса.

В апреле один из обвиняемых напал в торговом центре на 35-летнего мужчину, который сделал замечание молодому человеку. Подросток дважды ударил потерпевшего ножом в руку и шею. В этом же месяце он вместе с пока еще неустановленными лицами похитил телефон у другого 35-летнего мужчины во время конфликта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, материалы в отношении сообщников обвиняемых выделили в отдельное производство.

— Следственное управление обращает внимание, что за совершение кражи и грабежа уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, санкции указанных статей предусматривают реальное лишение свободы, — заявили в СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.