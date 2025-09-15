Воровство и поножовщина: 17-летние уфимцы предстанут перед судом за серию преступлений

Завершилось расследование уголовного дела против двух 17-летних жителей Уфы, обвиняемых в совершении серии преступлений. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По данным ведомства, в минувшем марте оба фигуранта пытались похитить товары из гипермаркета в Октябрьском районе Уфы. Они спрятали в рюкзак продукты и газовые баллоны для зажигалок, но были задержаны службой охраны при попытке выноса.
В апреле один из обвиняемых напал в торговом центре на 35-летнего мужчину, который сделал замечание молодому человеку. Подросток дважды ударил потерпевшего ножом в руку и шею. В этом же месяце он вместе с пока еще неустановленными лицами похитил телефон у другого 35-летнего мужчины во время конфликта.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, материалы в отношении сообщников обвиняемых выделили в отдельное производство.
— Следственное управление обращает внимание, что за совершение кражи и грабежа уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, санкции указанных статей предусматривают реальное лишение свободы, — заявили в СК.
