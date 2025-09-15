Ричмонд
В Бурятии мужчина жестоко убил своего соседа ножевыми ударами в грудную клетку

После убийства он украл у пенсионера 10 тысяч рублей и продукты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии мужчина жестоко убил своего соседа ножевыми ударами в грудь. Обвиняемый приехал в республику из Забайкальского края и остановился на ночлег у родственников своей сожительницы. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии, мужчина познакомился с пожилым соседом, с которым они вместе выпивали алкоголь.

— Вечером мужчины поссорились, гость схватил кухонный нож и нанес пенсионеру несколько ударов в грудную клетку, что привело к его смерти, — пояснили в пресс-службе ведомства.

После этого сосед забрал у потерпевшего продукты и 10 тысяч рублей и скрылся. Позже, при обыске его дома, нашли украденное имущество, деньги и нож. На допросе обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал, как все было.

Следователи завели уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины по статье «убийство». Сейчас его заключили под стражу.