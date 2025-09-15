Электричка сбила пожилую женщину в Ленобласти

Пожилая женщина едва не погибла под колесами электрички в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Несчастный случай произошел на перегоне Горы-Мга в пятницу вечером. 78-летняя жительница Петербурга пыталась перейти железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом сообщением Санкт-Петербург — Мга.
— Машинист поезда, заметив женщину, применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но избежать столкновения не удалось. Пенсионерку задело по касательной, после чего ее госпитализировали с полученными травмами, — отмечается в полиции.
Инцидент привел к часовой задержке движения поезда. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
