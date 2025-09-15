Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричка сбила пожилую женщину в Ленобласти

Пенсионерка находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая женщина едва не погибла под колесами электрички в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Несчастный случай произошел на перегоне Горы-Мга в пятницу вечером. 78-летняя жительница Петербурга пыталась перейти железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом сообщением Санкт-Петербург — Мга.

— Машинист поезда, заметив женщину, применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но избежать столкновения не удалось. Пенсионерку задело по касательной, после чего ее госпитализировали с полученными травмами, — отмечается в полиции.

Инцидент привел к часовой задержке движения поезда. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «КП-Петербург» писала, что 11-летнего зацепера поймали на электричке Петербург — Приозерск.