Минская милиция сказала, что делать с соседом, который угрожает убийством

В милиции минчанке сказали, что делать если сосед по квартире угрожает убийством. Как пишут «Минск-Новости», с непростой ситуацией столкнулась жительница Советского РУВД Минска. Женщина пояснила: ее дочь привела в их квартиру сожителя, который ей абсолютно не подходит. Дочь женщины имеет хорошую профессию, копит на собственную профессию, в то время как ее сожитель перебивается случайными заработками.
— Но хуже всего то, что он кричит на меня и грозится задушить, когда дочери не будет дома, чтобы им досталась квартира. Боюсь находиться с ним одна, — отмечает женщина.
Старший лейтенант милиции Советского РУВД Денис Щепалов рассказал, как действовать в данной ситуации.
Во-первых, следует написать заявление. Если факт угроз убийства согласится, то фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.
Также в милиции следует сообщить и о том, что сожитель дочери не работает. Сотрудники в рамках своей компетенции окажут содействие и направят в службу занятости.
Если сожитель дочери скандалит в состоянии алкогольного опьянения, то участковый при повторении ситуации инициирует направление мужчины в лечебно-трудовой профилакторий.
Ранее мы писали о том, что Роман Головченко, экс-премьер, а ныне глава Нацбанка, сказал о том, что в Беларуси инфляция по итогам 2025 года может превысить прогнозный показатель в 5% (тут про это).