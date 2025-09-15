Минская милиция сказала, что делать с соседом, который угрожает убийством

В милиции минчанке сказали, что делать если сосед по квартире угрожает убийством. Как пишут «Минск-Новости», с непростой ситуацией столкнулась жительница Советского РУВД Минска. Женщина пояснила: ее дочь привела в их квартиру сожителя, который ей абсолютно не подходит. Дочь женщины имеет хорошую профессию, копит на собственную профессию, в то время как ее сожитель перебивается случайными заработками.