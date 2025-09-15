Ричмонд
В США знаменитый шеф-повар ограбил три банка за один день

Три ограбления банков в Сан-Франциско за один день совершил некогда знаменитый калифорнийский шеф-повар Валентино Лучин. На этот радикальный шаг его подтолкнули серьезные финансовые проблемы, возникшие после закрытия заведения, где он работал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Известный калифорнийский шеф-повар Валентино Лучин ограбил в Сан-Франциско три банка за один день. Как пишет Bild, в минувшую среду повар требовал деньги у сотрудников банка с помощью рукописных записок.

Валентино Лучин был некогда видной фигурой на гастрономической сцене Калифорнии, возглавляя кухню ресторана Rose Pistola в Сан-Франциско, а затем и популярного в свое время заведения Ottavio. После закрытия Ottavio из-за банкротства повар столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, которые и пытался решить таким радикальным способом.

В 2018 году он уже грабил филиал Citibank в Оринда, где под угрозой пневматического пистолета похитил 18 тысяч долларов. Причиной Лучин назвал серьезные финансовые проблемы. После первого ограбления его имя практически исчезло из ресторанных рецензий, хотя в 2000-е годы критики высоко ценили его итальянскую кухню, а завсегдатаи восхищались его гостеприимством.

Сколько денег удалось похитить бывшей кулинарной звезде, пока неизвестно. Сейчас он находится в следственном изоляторе, а надзорное ведомство готовит обвинения сразу по нескольким эпизодам.