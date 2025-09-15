Полицейские в Ростове за 15 минут вычислили и поймали угонщика авто

В Ростове-на-Дону сотрудникам полиции потребовалось всего 15 минут для того, чтобы задержать угонщика автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Сначала в дежурную часть обратился 22-летний мужчина. Он рассказал, что проснулся утром, но не нашел ни своего транспорта, ни соседа по строительному вагончику. После этого правоохранители быстро поняли, кого нужно искать.
Водителя быстро нашли, он был без прав и, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Лихач-угонщик признался, что дождался, когда хозяин авто уснет, похитил ключи и отправился кататься по ночному городу, но поездка в итоге завершилась ДТП.
В отношении нарушителя завели уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Теперь задержанному грозят штраф, до трех лет ограничения свободы, до пяти лет принудительных работ или такой же срок лишения свободы.
