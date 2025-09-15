На территории Башкирии вспыхнул крупный природный пожар

ГК ЧС напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: запрещается сжигать сухую траву, листья и мусор вблизи жилых домов, бросать непотушенные окурки вдоль дорог и в лесах, а также допускать игры детей с пожароопасными предметами. Для профилактики пожаров рекомендуется скашивать сухую траву на приусадебных участках и вокруг них.