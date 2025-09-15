На территории Башкирии вспыхнул крупный природный пожар

В Баймакском районе Башкирии случился пожар вблизи села Ургаза. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, возгорание сухой травы охватило площадь в пять гектаров.
Как утверждают специалисты ведомства, осенний период характеризуется повышенным риском природных пожаров из-за сухой теплой погоды и быстрого высыхания растительности. Ландшафтные пожары представляют серьезную угрозу, поскольку огонь может быстро распространиться на жилые дома и хозяйственные постройки.
По данным на текущий момент, с начала 2025 года в республике зарегистрировано 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 29 гектаров и 328 загораний сухой растительности, которые охватили более 1300 гектаров.
ГК ЧС напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: запрещается сжигать сухую траву, листья и мусор вблизи жилых домов, бросать непотушенные окурки вдоль дорог и в лесах, а также допускать игры детей с пожароопасными предметами. Для профилактики пожаров рекомендуется скашивать сухую траву на приусадебных участках и вокруг них.
При обнаружении любого возгорания необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
