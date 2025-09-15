Застолья закончились поножовщинами: мужчина и женщина едва не умерли от рук своих сожителей

В Уфе за минувшие выходные зафиксировали две бытовые ссоры, которые окончились поножовщиной. Подробности рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Первый случай произошел с 50-летней женщиной, ее доставили в медучреждение с ножевым ранением в живот. Полиция задержала 43-летнего ранее судимого мужчину, он во всем признался. Согласно предварительным данным, к инциденту привел конфликт, вспыхнувший во время распития спиртного.
Второй инцидент произошел с 66-летним мужчиной, он поступил к медикам с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Подозреваемая — 40-летняя сожительница потерпевшего, тоже ранее судимая, — дала признательные показания. Этот конфликт также случился во время застолья.
— Возникла ссора на почве ревности. Женщине не понравилось, что ее сожитель встал на сторону родственников. В состоянии алкогольного опьянения уфимка нанесла удар ножом. Гости, увидев ссору между парой, обратились в экстренные службы, — рассказали в МВД.
По факту обоих происшествий возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
— Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщают правоохранители.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.