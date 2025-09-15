Застолья закончились поножовщинами: мужчина и женщина едва не умерли от рук своих сожителей

Первый случай произошел с 50-летней женщиной, ее доставили в медучреждение с ножевым ранением в живот. Полиция задержала 43-летнего ранее судимого мужчину, он во всем признался. Согласно предварительным данным, к инциденту привел конфликт, вспыхнувший во время распития спиртного.