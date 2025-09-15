Спрятался в одном доме: Под Ростовом мужчина на детской площадке напал на подростка

В Ростовской области, в одном из хуторов Родионово-Несветайского района, подросток стал жертвой агрессии пьяного незнакомца. 33-летний местный житель бесцельно бродил по улицам. Тут на детской площадке он заметил 16-летнего парня. Мужчине что-то не понравилось в поведении юноши. Без лишних слов он выхватил из кармана нож и начал размахивать им перед школьником.