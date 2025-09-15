Восемь человек ранены из-за удара дрона ВСУ по служебной газели под Белгородом

Киевский режим в очередной раз атаковал мирное население Белгородской области. Боевики ВСУ нанесли удар по служебной газели. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в селе Зозули, расположенном в Борисовском районе. Так ВСУ с помощью беспилотника атаковали служебную «Газель». В результате случившегося пострадали как водитель, так и пассажиры.
«Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных — предварительно, баротравмы», — сообщил Гладков.
Он также отметил, что на данный момент одна из женщин находится в тяжелом состоянии. В то же время остальные имеют травмы средней степени. Всем пострадавшим уже оказывается помощь.
Немногим ранее сообщалось, что за прошедшие сутки боевики Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область сразу 244 беспилотниками. Удары наносились по 56 населенным пунктам, расположенным в регионе. Имеются пострадавшие — десять мирных жителей.