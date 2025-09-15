Умер северокорейский перебежчик Ким Сон Мин, создавший «свободное радио»

Известный северокорейский перебежчик Ким Сон Мин, создавший радио «Свободная Северная Корея» в Южной Кореи, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила радиостанция.
Уточняется, что он ушел из жизни 12 сентября в одной из больниц Сеула после борьбы с раком легких, который недавно распространился на печень. В последние месяцы жизни Ким постоянно принимал обезболивающие и продолжал выходить в эфир дважды в день.
По данным агентства Associated Press, Ким Сон Мин был кремирован, а его останки помещены в колумбарий недалеко от границы с Северной Кореей.
Бывший капитан северокорейской армии Ким Сон Мин в 1995 году бежал в Китай, а в 1999 году перебрался в Южную Корею, где впоследствии основал радиостанцию «Свободная Северная Корея», которая вещала на территорию КНДР.
Ранее стало известно о смерти 39-летнего итальянского мотогонщика Габриэле Коттини — из-за травм, полученных при инциденте на гоночном треке.