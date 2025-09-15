Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер северокорейский перебежчик Ким Сон Мин, создавший «свободное радио»

Ким Сон Мин был объявлен мертвым 12 сентября в одной из больниц Сеула.

Источник: Аргументы и факты

Известный северокорейский перебежчик Ким Сон Мин, создавший радио «Свободная Северная Корея» в Южной Кореи, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила радиостанция.

Уточняется, что он ушел из жизни 12 сентября в одной из больниц Сеула после борьбы с раком легких, который недавно распространился на печень. В последние месяцы жизни Ким постоянно принимал обезболивающие и продолжал выходить в эфир дважды в день.

По данным агентства Associated Press, Ким Сон Мин был кремирован, а его останки помещены в колумбарий недалеко от границы с Северной Кореей.

Бывший капитан северокорейской армии Ким Сон Мин в 1995 году бежал в Китай, а в 1999 году перебрался в Южную Корею, где впоследствии основал радиостанцию «Свободная Северная Корея», которая вещала на территорию КНДР.

Ранее стало известно о смерти 39-летнего итальянского мотогонщика Габриэле Коттини — из-за травм, полученных при инциденте на гоночном треке.