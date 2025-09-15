Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии не может вернуться домой из-за фобии

Напомним, 12 июня в Индии потерпел крушение самолёт Air India Boeing 787−8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон. Число жертв достигло 310. Вшива Кумар Рамеш оказался единственным выживши. Он сидел на месте 11А. В AAIB заявили, что причиной катастрофы мог быть саботаж. По словам министра гражданской авиации Индии, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.