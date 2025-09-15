Ричмонд
У ВС РФ появились новые возможности для нанесения поражения ВСУ: главное об СВО к 15 сентября

Освобождение села Ольговского в Запорожской области позволит зажать солдат ВСУ и нанести стратегическое поражение. Об этом заявил депутат заксобрания Запорожской области Сергей Юрченко.

Населенный пункт Ольговское освобожден в результате действий группировки войск «Восток», сообщили в МО РФ.

Тем временем депутат Верховной Рады Федор Вениславский уверен в том, что конфликт на Украине идет к завершению. Главное о спецоперации к 15 сентября — в материале URA.RU.

Тем временем депутат Верховной Рады Федор Вениславский уверен в том, что конфликт на Украине идет к завершению. Главное о спецоперации к 15 сентября — в материале URA.RU.

Депутат Рады заявил, что СВО скоро закончится.

Конфликт на территории Украины идет к завершению. Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

«Сейчас, когда очевидно, что конфликт идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — заявил депутат. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Освобождено село Ольговское в Запорожье.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСело Ольговское в Запорожье освобождено российскими войсками.

ВС РФ получили контроль над селом Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Ольговское Запорожской области», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что наступательные действия проводили подразделения группировки войск «Восток».

Освобождение села Ольговское позволит нанести стратегическое поражение ВСУ.

Освобождение села Ольговское поможет ВС РФ обойти наиболее закрепленные участки и нанести очень серьезное стратегическое поражение ВСУ. С таким предпололжением выступил депутат Юрченко.

«Таким образом у нас появиться возможность зажать ВСУ и устроить, если не котел, то нанести очень серьезное стратегическое поражение», — заявил Юрченко. Его слова приводит ТАСС.

ВСУ могли получать кассетные боеприпасы не только из США.

Украина могла получать кассетные боеприпасы со стороны других стран, помимо США. Данная информация была опубликована в докладе по применению кассетных боеприпасов в мире, опубликованном международной правозащитной Коалицией против кластерных боеприпасов и Международным движением по запрещению противопехотных мин.

В докладе указано, что Украина с 2022 года приобрела кассетные боеприпасы у других стран. Позже сообщения о поставках были опровергнуты этими странами.

ВС РФ приближаются к Северску.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские войска приближаются к Северску с нескольких направлений.

Российские войска приближаются к Северску с нескольких направлений. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску», — заявил депутат в своем telegram-канале. Помимо этого, депутат отметил значительный успех по продвижению войск на днепропетровском направлении.

Российский солдат взял в плен двоих диверсантов ВСУ.

Российский солдат с позывным «Спартанец» в одиночку взял в плен двоих диверсантов ВСУ. Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Сенсенати.

«Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались. Когда наш боец “затрехсотил” (ранил — ред.) второго военнослужащего ВСУ, украинец принял решение сложить оружие и приползти к нему», — рассказал офицер. Его слова приводят РИА Новости.

В РФ ужесточат наказания для осужденных, нарушивших условия контракта с Минобороны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ РФ будут жестче наказывать заключенных, нарушивших контракт с Минобороны.

Наказание для бывших заключенных, которые подписали контракт с Минобороны и нарушили его условия ужесточат. Данная информация следует из материалов заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений», — указано в материалах. Их приводит ТАСС. Согласно законопроекту, изменения могут быть внесены в статьи 337, 338 и 339 УК РФ. Они связаны с самовольным оставлением воинской части, дезертирства и уклонения от исполнения обязанностей военной службы.

Принудительная эвакуация на Украине.

На Украине, в Синельниковском районе Днепропетровской области, объявлена принудительная эвакуация в 18 населенных пунктах. Об этом сообщили в днепропетровской областной военной администрации.

«В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района», — указано в сообщении. Его приводит telegram-канал украинского СМИ «Страна».

Сама эвакуация проводится в Андреевке, Богодаровке, Братском, Отрадном и других населенных пунктах. Отмечается, что расстояние от перечисленных пунктов до фронта составляет 20 километров.

