У ВС РФ появились новые возможности для нанесения поражения ВСУ: главное об СВО к 15 сентября

Населенный пункт Ольговское освобожден в результате действий группировки войск «Восток», сообщили в МО РФ.
Освобождение села Ольговского в Запорожской области позволит зажать солдат ВСУ и нанести стратегическое поражение. Об этом заявил депутат заксобрания Запорожской области Сергей Юрченко.
Тем временем депутат Верховной Рады Федор Вениславский уверен в том, что конфликт на Украине идет к завершению. Главное о спецоперации к 15 сентября — в материале URA.RU.
Депутат Рады заявил, что СВО скоро закончится.
Конфликт на территории Украины идет к завершению. Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Федор Вениславский.
«Сейчас, когда очевидно, что конфликт идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — заявил депутат. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Освобождено село Ольговское в Запорожье.
ВС РФ получили контроль над селом Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Ольговское Запорожской области», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что наступательные действия проводили подразделения группировки войск «Восток».
Освобождение села Ольговское позволит нанести стратегическое поражение ВСУ.
Освобождение села Ольговское поможет ВС РФ обойти наиболее закрепленные участки и нанести очень серьезное стратегическое поражение ВСУ. С таким предпололжением выступил депутат Юрченко.
«Таким образом у нас появиться возможность зажать ВСУ и устроить, если не котел, то нанести очень серьезное стратегическое поражение», — заявил Юрченко. Его слова приводит ТАСС.
ВСУ могли получать кассетные боеприпасы не только из США.
Украина могла получать кассетные боеприпасы со стороны других стран, помимо США. Данная информация была опубликована в докладе по применению кассетных боеприпасов в мире, опубликованном международной правозащитной Коалицией против кластерных боеприпасов и Международным движением по запрещению противопехотных мин.
В докладе указано, что Украина с 2022 года приобрела кассетные боеприпасы у других стран. Позже сообщения о поставках были опровергнуты этими странами.
ВС РФ приближаются к Северску.
Российские войска приближаются к Северску с нескольких направлений. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску», — заявил депутат в своем telegram-канале. Помимо этого, депутат отметил значительный успех по продвижению войск на днепропетровском направлении.
Российский солдат взял в плен двоих диверсантов ВСУ.
Российский солдат с позывным «Спартанец» в одиночку взял в плен двоих диверсантов ВСУ. Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Сенсенати.
«Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались. Когда наш боец “затрехсотил” (ранил — ред.) второго военнослужащего ВСУ, украинец принял решение сложить оружие и приползти к нему», — рассказал офицер. Его слова приводят РИА Новости.
В РФ ужесточат наказания для осужденных, нарушивших условия контракта с Минобороны.
Наказание для бывших заключенных, которые подписали контракт с Минобороны и нарушили его условия ужесточат. Данная информация следует из материалов заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений», — указано в материалах. Их приводит ТАСС. Согласно законопроекту, изменения могут быть внесены в статьи 337, 338 и 339 УК РФ. Они связаны с самовольным оставлением воинской части, дезертирства и уклонения от исполнения обязанностей военной службы.
Принудительная эвакуация на Украине.
На Украине, в Синельниковском районе Днепропетровской области, объявлена принудительная эвакуация в 18 населенных пунктах. Об этом сообщили в днепропетровской областной военной администрации.
«В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района», — указано в сообщении. Его приводит telegram-канал украинского СМИ «Страна».
Сама эвакуация проводится в Андреевке, Богодаровке, Братском, Отрадном и других населенных пунктах. Отмечается, что расстояние от перечисленных пунктов до фронта составляет 20 километров.