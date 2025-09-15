Склад загорелся в Щербинке на площади в тысячу «квадратов»

В районе Рязановского шоссе в Щербинке в Москве загорелся склад, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщило агентство городских новостей «Москва».
— Склад полыхает на площади 1,2 тысячи квадратов в районе Рязановского шоссе в Щербинке. Узнаем подробности, — передает Telegram-канал.
В тот же день в торговом павильоне в Иркутске произошел крупный пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров — по данным экстренных служб, загорелась крыша здания. В ликвидации возгорания принимали участие свыше 40 пожарных и 12 единиц специализированной техники.
14 сентября в подмосковном Красногорске загорелась строящаяся парковка. К тому моменту, как на место происшествия прибыли спасатели, огонь охватил значительную часть территории объекта.
12 сентября в Москве загорелся пивной завод «Очаково», расположенный по адресу улица Рябиновой, 44. В реконструируемом производственном здании загорелся генератор. Позднее появились сообщения о том, что горели два промышленных трансформатора. Позднее представители компании «Очаково» опровергли информацию о пожаре, заявив, что загорелся объект, который находился напротив их предприятия.