У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение

Ранее в Сети появились кадры землетрясения, произошедшего на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки. При этом за один день на Камчатке произошло сразу два землетрясения, примерно равных по мощности.