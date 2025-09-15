У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло в 150 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Его очаг располагался на глубине свыше 25 километров. Жители Камчатского края почувствовали подземные толчки, однако угрозы цунами не возникло.
Ранее в Сети появились кадры землетрясения, произошедшего на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки. При этом за один день на Камчатке произошло сразу два землетрясения, примерно равных по мощности.
