Появились кадры крупного пожара на складе в Щербинке

Пожарные приступили к тушению пламени, которое охватило кровлю склада в Щербинке. К работам привлечены 30 профильных специалистов и семь единиц техники. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным происшествиями России по Москве.