Появились кадры крупного пожара на складе в Щербинке

Пожарные приступили к тушению пламени, которое охватило кровлю склада в Щербинке. К работам привлечены 30 профильных специалистов и семь единиц техники. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным происшествиями России по Москве.
— Площадь пожара уточняется, — передает официальный Telegram-канал столичного управления ведомства.
По данным журналисов, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, в тот же день в торговом павильоне в Иркутске произошел крупный пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров — по данным экстренных служб, загорелась крыша здания.
Накануне в подмосковном Красногорске загорелась строящаяся парковка. К тому моменту, как на место происшествия прибыли спасатели, огонь охватил значительную часть территории объекта.