В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве трех человек

По данным следствия, с 11 сентября несовершеннолетняя девушка перестала выходить на связь и не появлялась на занятиях в школе. Кроме того, на звонки не отвечала ее тетя, у которой и проживала 16-летняя школьница, а знакомый женщины не вышел на работу.