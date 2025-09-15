В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Новороссийске задержан местный житель, подозреваемый в убийстве жены, ее знакомого и несовершеннолетней. Об этом пишет пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, с 11 сентября несовершеннолетняя девушка перестала выходить на связь и не появлялась на занятиях в школе. Кроме того, на звонки не отвечала ее тетя, у которой и проживала 16-летняя школьница, а знакомый женщины не вышел на работу.
Как отметили в ведомстве, данные обстоятельства свидетельствовали о возможном криминальном характере исчезновения граждан. В этой связи сотрудники СКР прибыли по месту жительства женщины, где обнаружили следы крови на стенах.
«В ходе совместной работы следователей краевого управления СК во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность к убийству женщины, ее знакомого, а также несовершеннолетней девушки 61-летнего супруга погибшей», — сообщили в региональном следкоме.
Задержанный дал признательные показания и указал место сокрытия тел. Стало известно, что 10 сентября на почве личного конфликта мужчина расправился с супругой, ее знакомым и 16-летней родственницей.
В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, суд заключил мужчину под стражу.
