На Урале мать во сне придавила грудного ребенка, дело о смерти передали в суд

При этом также известно, что медики предостерегали женщину от сна рядом с ребенком. Они говорили, чем все может закончиться. Но горе-мать все проигнорировала. Поэтому теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело. Причем расследование по нему уже завершено, материалы переданы в суд.