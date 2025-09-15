На Урале мать во сне придавила грудного ребенка, дело о смерти передали в суд

На Урале женщина во время сна придавила собственного грудного сына, из-за чего стала фигуранткой уголовного дела. На данный момент оно уже передано в суд. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону на официальном сайте.
Отмечается, что инцидент произошел в Красноуфимске. Там, по версии следствия, 38-летняя женщина положила рядом с собой трехмесячного сына, но в какой-то момент заснула. А затем попросту придавила малыша, перекрыв ему дыхательные пути. В итоге ребенок скончался.
При этом также известно, что медики предостерегали женщину от сна рядом с ребенком. Они говорили, чем все может закончиться. Но горе-мать все проигнорировала. Поэтому теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело. Причем расследование по нему уже завершено, материалы переданы в суд.
