Кровля горящего склада в Щербинке обрушилась на 600 квадратных метрах

Обрушение кровли на площади 600 квадратных метров произошло на горящем складе в Щербинке. Сейчас пожарные приступили к локализации пламени. Об этом в понедельник, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах города.
К работам по ликвидации пламени были привлечены 30 профильных специалистов и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Кроме того, в тот же день в торговом павильоне в Иркутске произошел крупный пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров — по данным экстренных служб, загорелась крыша здания.
Накануне в подмосковном Красногорске загорелась строящаяся парковка. К тому моменту, как на место происшествия прибыли спасатели, огонь охватил значительную часть территории объекта.