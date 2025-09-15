Ричмонд
Кровля горящего склада в Щербинке обрушилась на 600 квадратных метрах

Обрушение кровли на площади 600 квадратных метров произошло на горящем складе в Щербинке. Сейчас пожарные приступили к локализации пламени. Об этом в понедельник, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах города.

К работам по ликвидации пламени были привлечены 30 профильных специалистов и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в тот же день в торговом павильоне в Иркутске произошел крупный пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров — по данным экстренных служб, загорелась крыша здания.

Накануне в подмосковном Красногорске загорелась строящаяся парковка. К тому моменту, как на место происшествия прибыли спасатели, огонь охватил значительную часть территории объекта.