Внезапная смерть прервала отдых пожилой туристки на пляже в Сочи

В Сочи туристка внезапно умерла во время отдыха на пляже.

В Сочи туристка внезапно умерла во время отдыха на пляже. Трагический случай произошел в Хостинском районе. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации издания, 62-летняя женщина пожаловалась на слабость 15 сентября. Отдыхающие вызвали скорую помощь, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

Причина смерти в настоящий момент не известна. Тело передали судмедэкспертам для исследования.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда погиб от удара током на крыше собственного гаража. Брат россиянина обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой восстановить справедливость.

