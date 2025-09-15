Внезапная смерть прервала отдых пожилой туристки на пляже в Сочи

В Сочи туристка внезапно умерла во время отдыха на пляже. Трагический случай произошел в Хостинском районе. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».
По информации издания, 62-летняя женщина пожаловалась на слабость 15 сентября. Отдыхающие вызвали скорую помощь, однако реанимационные мероприятия не дали результата.
Причина смерти в настоящий момент не известна. Тело передали судмедэкспертам для исследования.
