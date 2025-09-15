В Краснодаре ребенок за рулем сбил шлагбаум во дворе жилого дома

Во дворе одного из жилых домов Краснодара местная жительница посадила сына за руль, а тот протаранил шлагбаум. Об этом сообщает «РЕН ТВ», публикуя соответствующие кадры.
Сообщается, что женщина устроила ребенку уроки вождения на парковке, однако юный водитель не справился с управлением и снес шлагбаум, который едва не обрушился на женщину с ребенком в коляске.
Несмотря на произошедшее ДТП, мать вновь посадила мальчика на колени и уехала. Сообщается, что полиция инициировала проверку на основании информации, появившейся в Сети.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области автомобиль сбил женщину с коляской.