В Краснодаре ребенок за рулем сбил шлагбаум во дворе жилого дома

Полиция инициировала проверку на основании информации, появившейся в Сети.

Источник: Аргументы и факты

Во дворе одного из жилых домов Краснодара местная жительница посадила сына за руль, а тот протаранил шлагбаум. Об этом сообщает «РЕН ТВ», публикуя соответствующие кадры.

Сообщается, что женщина устроила ребенку уроки вождения на парковке, однако юный водитель не справился с управлением и снес шлагбаум, который едва не обрушился на женщину с ребенком в коляске.

Несмотря на произошедшее ДТП, мать вновь посадила мальчика на колени и уехала. Сообщается, что полиция инициировала проверку на основании информации, появившейся в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области автомобиль сбил женщину с коляской.