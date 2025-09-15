Подозреваемый в убийстве жены, ее любовника и племянницы задержан на Кубани

На Кубани задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве супруги, ее любовника и 16-летней племянницы. Ему предъявлены обвинения. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Отмечается, что жуткий инцидент произошел накануне. В одном из домов на улице Яковлева в Новороссийские мужчина, вернувшись домой, застал супругу с любовником. Вспыхнула ссора. Не остановило даже то, что на тот момент в доме находилась проживавшая с парой 16-летняя племянница.
В порыве эмоций мужчина схватил топор и бросился на любовника супруги. Он расправился с оппонентом, после чего такая же участь постигла и саму жену. А следом — и племянницу. Поскольку она была свидетелем произошедшего. Потом, по версии следствия, убийца попытался замести следы. Однако теперь его все же задержали. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех человек.
Тем временем на Урале продолжается дело женщины, придавившей собственного ребенка во сне. Она проигнорировала слова медиков и легла отдыхать рядом с грудничком, из-за чего все обернулось трагедией. Материалы дела женщины уже переданы в суд.