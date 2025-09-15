Подозреваемый в убийстве жены, ее любовника и племянницы задержан на Кубани

В порыве эмоций мужчина схватил топор и бросился на любовника супруги. Он расправился с оппонентом, после чего такая же участь постигла и саму жену. А следом — и племянницу. Поскольку она была свидетелем произошедшего. Потом, по версии следствия, убийца попытался замести следы. Однако теперь его все же задержали. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех человек.