Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве жены, ее любовника и племянницы задержан на Кубани

Подозреваемый в убийстве трех человек мог совершить расправу из-за ревности.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве супруги, ее любовника и 16-летней племянницы. Ему предъявлены обвинения. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Отмечается, что жуткий инцидент произошел накануне. В одном из домов на улице Яковлева в Новороссийские мужчина, вернувшись домой, застал супругу с любовником. Вспыхнула ссора. Не остановило даже то, что на тот момент в доме находилась проживавшая с парой 16-летняя племянница.

В порыве эмоций мужчина схватил топор и бросился на любовника супруги. Он расправился с оппонентом, после чего такая же участь постигла и саму жену. А следом — и племянницу. Поскольку она была свидетелем произошедшего. Потом, по версии следствия, убийца попытался замести следы. Однако теперь его все же задержали. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех человек.

Тем временем на Урале продолжается дело женщины, придавившей собственного ребенка во сне. Она проигнорировала слова медиков и легла отдыхать рядом с грудничком, из-за чего все обернулось трагедией. Материалы дела женщины уже переданы в суд.