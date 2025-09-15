Ричмонд
Кровля заброшенного склада загорелась в Новой Москве

Кровля неэксплуатируемого склада загорелась в Новой Москве в районе населённого пункта Щербинка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Пожар локализован на площади 1200 квадратов.

Источник: Life.ru

Кровля заброшенного склада загорелась в Новой Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы.

Согласно информации, полученной от ведомства, зафиксировано частичное обрушение крыши. В настоящее время на месте происшествия задействованы 45 специалистов и 11 единиц спецтехники. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара в городе Щербинка», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил торговые павильоны в Иркутске. По предварительным данным, никто не пострадал.