Прокуратура отследит обстоятельства крупного пожара на московском складе

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего пожара на заброшенном складе в Новой Москве. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Возгорание предположительно произошло на неиспользуемом складе на улице Первого Мая, сообщили в ведомстве.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего пожара на заброшенном складе в Новой Москве. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара в г. Щербинка», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.

Предварительно, возгорание произошло на неиспользуемом складском помещении на улице Первого Мая. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее поступала информация, что на месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Тогда сообщалось, что загорелась кровля неэксплуатируемого склада. Площадь пожара пока что не названа.