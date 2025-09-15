Движение поездов на МЦД-3 восстановили

Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги восстановлено. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.
Пригородные электропоезда теперь курсируют по расписанию на участке между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом-Крюково, включая третий Московский центральный диаметр, говорится в публикации.
Пассажирам принесли извинения за возникшие неудобства. Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00.
О сбое в работе диаметра стало известно вечером того же дня. В частности, 10 пригородных поездов следовали в сторону Москвы с опозданием до 20 минут.